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Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл блистер в пачке, №5 - Харьков (406847) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2), картридж (4)
1587,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
1418,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2), картридж (4)
1612,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: раствор для инъекций (3)
1475,37
Экономия: -137,74 грн
1337,63 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: картридж (4)
1420,75 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
1577,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), картридж (4)
1439,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), картридж (2)
1698,28
Экономия: -171,95 грн
1526,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2), картридж (3)
1440,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: картридж (1)
1602,00 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
1530,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), картридж (1)
1530,65 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2), картридж (3)
1529,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
1445,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1), картридж (4)
1556,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (4), картридж (1)
1555,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2), картридж (1)
1549,25 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: картридж (2)
1537,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1711,92
Экономия: -185,59 грн
1526,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
1618,86
Экономия: -166,55 грн
1452,31 грн