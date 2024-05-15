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Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл блистер в пачке, №5 - Днепр (Днепропетровск) (406847) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1608,90
Экономия: -150,35 грн
1458,55 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), картридж (1)
1731,55
Экономия: -204,52 грн
1527,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), картридж (3)
1618,67
Экономия: -161,67 грн
1457,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1623,80
Экономия: -46,50 грн
1577,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор для инъекций (3)
1607,27
Экономия: -154,96 грн
1452,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: раствор для инъекций (2)
1589,13
Экономия: -166,90 грн
1422,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
1652,85
Экономия: -172,73 грн
1480,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (4)
1497,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
1640,65
Экономия: -188,34 грн
1452,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1617,32
Экономия: -165,01 грн
1452,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1620,87
Экономия: -146,93 грн
1473,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
1652,85
Экономия: -158,83 грн
1494,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1), картридж (1)
1728,14
Экономия: -178,37 грн
1549,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
1626,12
Экономия: -118,19 грн
1507,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
1606,81
Экономия: -98,88 грн
1507,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
1570,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (2)
1704,59
Экономия: -119,08 грн
1585,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
1602,55
Экономия: -144,00 грн
1458,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2), картридж (1)
1723,76
Экономия: -173,99 грн
1549,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3), картридж (1)
1591,82
Экономия: -103,98 грн
1487,84 грн