Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
5007,60
Экономия при брони: -0,50 грн
5007,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
9.9 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02 грн
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Подорожник
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.1 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
5007,60
Экономия при брони: -0,50 грн
5007,10 грн
Пульс
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
494.3 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
5007,60 грн
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:30
Николаев, просп. Богоявленский, 26
405.3 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм