Киев
О товаре
Цены
Эмаплаг (Emaplag)
Эмаплаг (Emaplag)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
403.9 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
404.1 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
406.6 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
415.0 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
416.1 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
5007,60
Экономия при брони:
-0,50 грн
5007,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
417.5 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
418.3 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
4780,02
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
667.5 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
5007,60
Экономия при брони:
-0,50 грн
5007,10
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
893.8 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
5007,60
грн
Забронировать
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:30
Николаев, просп. Богоявленский, 26
459.3 км
Эмаплаг раствор для инъекций 15000 ЕД/мл флакон 1 мл №1
Юрия-Фарм
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню