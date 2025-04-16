Прогинорм геста (Proginorm gesta)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
812,41
Экономия при брони: -44,12 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1281,46
Экономия при брони: -58,06 грн
1223,40 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1165,34 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1198,50
Экономия при брони: -16,80 грн
1181,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1242,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1241,32 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1237,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1187,60
Экономия при брони: -5,90 грн
1181,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1346,82
Экономия при брони: -126,82 грн
1220,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1236,05
Экономия при брони: -134,09 грн
1101,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1150,98 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1198,50
Экономия при брони: -16,80 грн
1181,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1198,50
Экономия при брони: -16,80 грн
1181,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
774,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1240,13
Экономия при брони: -73,94 грн
1166,19 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1243,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
878,26
Экономия при брони: -73,58 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1346,95
Экономия при брони: -85,58 грн
1261,37 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
751,73
Экономия при брони: -69,35 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1241,81
Экономия при брони: -67,57 грн
1174,24 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
683,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1201,90
Экономия при брони: -20,20 грн
1181,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1244,08 грн