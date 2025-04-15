Прогинорм геста (Proginorm gesta)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
757,84
Экономия при брони: -48,64 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1376,20 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1191,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
748,80
Экономия при брони: -33,00 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1238,10
Экономия при брони: -37,20 грн
1200,90 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,10
Экономия при брони: -76,20 грн
1200,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
362,70
Экономия при брони: -4,80 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1206,40
Экономия при брони: -5,50 грн
1200,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
781,60 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1376,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
838,89
Экономия при брони: -129,22 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1376,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
362,70
Экономия при брони: -4,80 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1200,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1200,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
725,40
Экономия при брони: -9,60 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
600,90
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1142,22 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,30
Экономия при брони: -92,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1212,50
Экономия при брони: -11,60 грн
1200,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,30
Экономия при брони: -92,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,10
Экономия при брони: -76,20 грн
1200,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
725,40
Экономия при брони: -9,60 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1200,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
796,29
Экономия при брони: -114,32 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1376,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,10
Экономия при брони: -76,20 грн
1200,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
776,20
Экономия при брони: -60,40 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
619,95
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1159,70 грн