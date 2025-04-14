Прогинорм геста (Proginorm gesta)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
778,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
584,38
Экономия при брони: -26,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1241,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
390,28
Экономия при брони: -25,15 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1244,47
Экономия при брони: -75,51 грн
1168,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1184,70
Экономия при брони: -25,90 грн
1158,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1158,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1250,26 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1248,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
778,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1158,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1157,68 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1239,24 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1195,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
884,07
Экономия при брони: -145,35 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1284,41
Экономия при брони: -132,87 грн
1151,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1182,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1185,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
808,44
Экономия при брони: -35,77 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
615,42
Экономия при брони: -33,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
778,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1261,88
Экономия при брони: -97,43 грн
1164,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1243,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1148,74 грн