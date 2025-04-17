Прогинорм геста (Proginorm gesta)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
739,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1331,30
Экономия при брони: -111,00 грн
1220,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1237,78 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,20
Экономия при брони: -38,32 грн
1238,88 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1220,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1220,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
765,32
Экономия при брони: -139,62 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1241,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1220,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1245,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1406,91
Экономия при брони: -142,55 грн
1264,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1209,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1283,50
Экономия при брони: -63,20 грн
1220,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1198,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
341,54
Экономия при брони: -13,13 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1359,70
Экономия при брони: -159,98 грн
1199,72 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1220,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1243,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1242,30
Экономия при брони: -106,96 грн
1135,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1277,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1370,82
Экономия при брони: -123,19 грн
1247,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1237,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Прогинорм Геста капсулы мягкие 100 мг блистер №30
Farmlyga
775,50 грн
Прогинорм Геста капсулы мягкие 200 мг блистер №30
Farmlyga
1220,30 грн