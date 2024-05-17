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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Запорожье (404756) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
44,70
Экономия: -11,07 грн
33,63 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
41,00
Экономия: -8,00 грн
33,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -8,57 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
40,90
Экономия: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
40,00
Экономия: -6,37 грн
33,63 грн
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (3)
41,00
Экономия: -8,00 грн
33,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (4)
42,80
Экономия: -9,17 грн
33,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
34,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
42,40
Экономия: -8,77 грн
33,63 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
Всего: упаковка (1)
41,50
Экономия: -7,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (4)
40,00
Экономия: -6,37 грн
33,63 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -11,00 грн
33,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (3)
38,34
Экономия: -4,71 грн
33,63 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
44,00
Экономия: -11,00 грн
33,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (3)
46,12
Экономия: -12,49 грн
33,63 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (5)
41,00
Экономия: -8,00 грн
33,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (6)
43,30
Экономия: -9,67 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (4)
42,20
Экономия: -8,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (3)
42,80
Экономия: -9,17 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (4)
40,90
Экономия: -7,27 грн
33,63 грн