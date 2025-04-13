Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
285,27
Экономия при брони: -14,63 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека вашей семьи
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
430,10
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
422,44
Экономия при брони: -14,99 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
5.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
5.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Щусева, 8
6.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ушинского, 23
6.2 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
6.9 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
363,12
Экономия при брони: -24,82 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 11-А
7.0 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Василенко Николая, 19
7.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.3 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.
145,80
Экономия при брони: -0,16 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
8.1 км
Ондансет раствор для инъекций 8 мг ампула 4 мл №5
M. Biotech Ltd.