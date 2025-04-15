Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,94
Экономия при брони: -26,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
242,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
237,06
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
283,28
Экономия при брони: -25,31 грн