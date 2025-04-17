Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
280,98
Экономия при брони: -34,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
264,26
Экономия при брони: -30,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,96
Экономия при брони: -26,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
273,15
Экономия при брони: -38,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
274,22
Экономия при брони: -35,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия