Одесса (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
268,64
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
269,98
Экономия при брони: -11,88 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
246,25
Экономия при брони: -11,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,40
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
268,65
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
276,91
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,00
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
276,29
Экономия при брони: -22,70 грн