Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
267,70
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
280,58
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,80
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
273,37
Экономия при брони: -39,32 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
277,52
Экономия при брони: -37,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,00
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
275,42
Экономия при брони: -39,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
274,46
Экономия при брони: -29,97 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
268,92
Экономия при брони: -34,91 грн