Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
274,90
Экономия при брони: -26,26 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,80
Экономия при брони: -20,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
280,53
Экономия при брони: -26,94 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -25,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,00
Экономия при брони: -20,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -25,80 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,80
Экономия при брони: -20,60 грн