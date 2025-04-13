Киев (адрес не указан)
Доступно в 661 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
279,89
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн