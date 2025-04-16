Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -33,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
273,50
Экономия при брони: -35,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
245,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
272,08
Экономия при брони: -14,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
279,92
Экономия при брони: -32,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
272,93
Экономия при брони: -30,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
278,75
Экономия при брони: -31,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
276,71
Экономия при брони: -34,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,56
Экономия при брони: -18,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
273,01
Экономия при брони: -30,64 грн