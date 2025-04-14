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Либра® (Libra®)

Либра® (Libra®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 377 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
231,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
227,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
274,83
Экономия при брони: -26,81 грн
248,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
237,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
229,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
220,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
282,12
Экономия при брони: -36,70 грн
245,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
247,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
221,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,00
Экономия при брони: -12,40 грн
247,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
253,92 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
236,28 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
235,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
231,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
230,69 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
227,17 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
235,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,54
Экономия при брони: -26,26 грн
239,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
246,52 грн
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