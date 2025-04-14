Днепр (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
261,46
Экономия при брони: -17,91 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
266,99
Экономия при брони: -21,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
262,04
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
275,84
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
275,50
Экономия при брони: -21,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
273,25
Экономия при брони: -32,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
272,70
Экономия при брони: -24,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
269,15
Экономия при брони: -24,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
279,89
Экономия при брони: -34,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
272,16
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
257,51
Экономия при брони: -20,21 грн