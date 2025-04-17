Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
250,10
Экономия при брони: -8,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
251,20
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,80
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
264,09
Экономия при брони: -22,14 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
260,00
Экономия при брони: -18,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
268,87
Экономия при брони: -39,04 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
265,00
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
275,65
Экономия при брони: -41,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Либра® раствор для инфузий 42 мг/мл бутылка 100 мл №1
Инфузия
259,90 грн