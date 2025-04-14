Одесса (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
596,48
Экономия при брони: -51,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
565,93
Экономия при брони: -45,97 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
569,25
Экономия при брони: -25,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
589,30
Экономия при брони: -45,88 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
572,50
Экономия при брони: -47,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
546,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
546,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
618,39
Экономия при брони: -74,97 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
567,10
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
589,48
Экономия при брони: -30,29 грн