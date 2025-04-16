Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
564,35
Экономия при брони: -54,61 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
548,00
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
601,24
Экономия при брони: -79,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
567,90
Экономия при брони: -47,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
573,03
Экономия при брони: -53,72 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
612,59
Экономия при брони: -93,28 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
557,00
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
549,30
Экономия при брони: -28,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
571,90
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
576,36
Экономия при брони: -84,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
558,50
Экономия при брони: -37,90 грн