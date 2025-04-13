Киев (адрес не указан)
Доступно в 779 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
548,10
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
570,80
Экономия при брони: -45,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
569,69
Экономия при брони: -56,01 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
581,23
Экономия при брони: -70,27 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
570,70
Экономия при брони: -45,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
571,99
Экономия при брони: -61,17 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
565,98
Экономия при брони: -41,81 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
530,11
Экономия при брони: -15,90 грн