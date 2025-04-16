Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
544,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
544,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
509,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
612,44
Экономия при брони: -68,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
574,63
Экономия при брони: -71,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
600,67
Экономия при брони: -58,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
544,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
591,96
Экономия при брони: -49,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
544,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
604,00
Экономия при брони: -78,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
599,55
Экономия при брони: -73,62 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma