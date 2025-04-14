Харьков (адрес не указан)
Доступно в 361 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
602,36
Экономия при брони: -44,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
581,43
Экономия при брони: -73,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
547,20
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
546,50
Экономия при брони: -17,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
544,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
615,01
Экономия при брони: -79,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma