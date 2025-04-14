Днепр (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
608,30
Экономия при брони: -80,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
584,19
Экономия при брони: -56,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
608,48
Экономия при брони: -39,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
547,50
Экономия при брони: -52,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
595,08
Экономия при брони: -54,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
583,62
Экономия при брони: -59,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
565,49
Экономия при брони: -24,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
572,87
Экономия при брони: -31,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
602,26
Экономия при брони: -57,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
608,97
Экономия при брони: -63,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
604,15
Экономия при брони: -56,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
566,14
Экономия при брони: -59,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
570,48
Экономия при брони: -46,51 грн