Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
572,70
Экономия при брони: -59,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
548,70
Экономия при брони: -35,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
548,70
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
583,04
Экономия при брони: -78,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
575,90
Экономия при брони: -62,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
610,60
Экономия при брони: -80,82 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
559,80
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
567,83
Экономия при брони: -82,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
567,80
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
543,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
581,00
Экономия при брони: -89,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
568,70
Экономия при брони: -55,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Симбринза® капли глазные флакон-капельница Дроп-Тейнер® 5 мл №1
Novartis Pharma
563,80
Экономия при брони: -53,38 грн