Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
384,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
410,72
Экономия при брони: -29,28 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
395,20
Экономия при брони: -17,96 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
396,44
Экономия при брони: -92,44 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
388,43
Экономия при брони: -26,43 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
384,90
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
408,67
Экономия при брони: -15,49 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
377,30
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
394,58
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
409,34
Экономия при брони: -74,98 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
403,11
Экономия при брони: -42,89 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
384,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
409,65
Экономия при брони: -49,43 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
422,41
Экономия при брони: -62,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
401,35
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
396,44
Экономия при брони: -34,44 грн