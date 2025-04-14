Одесса (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
414,08
Экономия при брони: -29,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
399,86
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
412,58
Экономия при брони: -65,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
383,36
Экономия при брони: -36,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
397,18
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
419,69
Экономия при брони: -72,63 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
370,40
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
399,61
Экономия при брони: -42,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
414,32
Экономия при брони: -21,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
422,45
Экономия при брони: -68,44 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga