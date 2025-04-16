Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
397,94
Экономия при брони: -35,68 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
141,34
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
301,84
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
390,54
Экономия при брони: -75,23 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
400,28
Экономия при брони: -60,17 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
384,90
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
377,30
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
420,04
Экономия при брони: -86,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
358,90
Экономия при брони: -24,89 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
246,08
Экономия при брони: -44,38 грн