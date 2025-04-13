Киев (адрес не указан)
Доступно в 657 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
374,60
Экономия при брони: -27,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
395,77
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
417,20
Экономия при брони: -60,03 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
386,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
359,95
Экономия при брони: -15,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
331,53
Экономия при брони: -36,75 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
407,07
Экономия при брони: -63,66 грн