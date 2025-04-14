Харьков (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
315,40
Экономия при брони: -10,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
324,93
Экономия при брони: -19,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
377,30
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
372,57
Экономия при брони: -21,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
386,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
379,03
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
377,30
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
334,14
Экономия при брони: -20,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
361,76
Экономия при брони: -22,49 грн