Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
388,40
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
389,05
Экономия при брони: -45,91 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
384,90
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
375,02
Экономия при брони: -33,65 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
372,40
Экономия при брони: -5,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
388,77
Экономия при брони: -45,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
307,36
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
369,98
Экономия при брони: -52,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
399,11
Экономия при брони: -55,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Миликсол раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Farmlyga
369,10
Экономия при брони: -2,40 грн