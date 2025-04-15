Аллертек назо (Allertek nazo)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
478,00
Экономия при брони: -126,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
463,27
Экономия при брони: -91,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
461,60
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
516,78
Экономия при брони: -146,48 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
512,28
Экономия при брони: -134,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
461,61
Экономия при брони: -89,61 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
462,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
502,60
Экономия при брони: -103,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
505,92
Экономия при брони: -18,87 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
514,53
Экономия при брони: -144,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
517,12
Экономия при брони: -124,52 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
508,47
Экономия при брони: -138,03 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
447,64
Экономия при брони: -75,64 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
517,52
Экономия при брони: -147,08 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
522,94
Экономия при брони: -152,46 грн