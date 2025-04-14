Аллертек назо (Allertek nazo)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
488,36
Экономия при брони: -16,62 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
488,79
Экономия при брони: -88,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
486,90
Экономия при брони: -86,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -74,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
499,99
Экономия при брони: -88,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
503,19
Экономия при брони: -102,89 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -74,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
510,17
Экономия при брони: -99,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
523,16
Экономия при брони: -26,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
502,80
Экономия при брони: -107,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
479,67
Экономия при брони: -81,28 грн