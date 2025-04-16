Аллертек назо (Allertek nazo)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
476,49
Экономия при брони: -50,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -82,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
498,81
Экономия при брони: -108,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -82,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
530,92
Экономия при брони: -144,26 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
517,69
Экономия при брони: -131,03 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -82,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -82,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -82,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
486,63
Экономия при брони: -86,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
461,60
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
512,50
Экономия при брони: -120,57 грн