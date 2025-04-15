Аллертек назо (Allertek nazo)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
501,94
Экономия при брони: -109,54 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -87,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
494,80
Экономия при брони: -92,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
461,60
Экономия при брони: -59,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
488,01
Экономия при брони: -95,48 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
532,78
Экономия при брони: -140,06 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -87,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
461,20
Экономия при брони: -59,00 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -87,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -87,60 грн