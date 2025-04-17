Аллертек назо (Allertek nazo)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -91,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -86,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -86,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
516,96
Экономия при брони: -149,33 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
499,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
527,15
Экономия при брони: -29,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -86,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
503,48
Экономия при брони: -135,85 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
485,10
Экономия при брони: -86,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
505,47
Экономия при брони: -107,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
533,21
Экономия при брони: -133,22 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
499,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
500,81
Экономия при брони: -58,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
399,30
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
489,80
Экономия при брони: -91,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
500,42
Экономия при брони: -99,94 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma
514,53
Экономия при брони: -114,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем №1
Polpharma