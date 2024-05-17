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Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем 140 доз, №1 - Запорожье (336128) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
444,00
Экономия: -145,00 грн
299,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
413,00
Экономия: -114,00 грн
299,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
458,00
Экономия: -159,00 грн
299,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
384,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
434,02
Экономия: -137,57 грн
296,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
413,49
Экономия: -116,39 грн
297,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
415,99
Экономия: -59,52 грн
356,47 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
413,00
Экономия: -114,00 грн
299,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
317,18 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
413,00
Экономия: -114,00 грн
299,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
398,99
Экономия: -42,52 грн
356,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (9)
419,41
Экономия: -46,04 грн
373,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
384,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
413,00
Экономия: -114,00 грн
299,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
377,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
398,94
Экономия: -106,75 грн
292,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
464,00
Экономия: -114,30 грн
349,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
458,00
Экономия: -159,00 грн
299,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
443,92
Экономия: -146,24 грн
297,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
400,41
Экономия: -102,57 грн
297,84 грн