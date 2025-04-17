Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
425,16
Экономия при брони: -25,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
432,11
Экономия при брони: -52,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
429,18
Экономия при брони: -29,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
430,44
Экономия при брони: -69,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
433,17
Экономия при брони: -72,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
441,74
Экономия при брони: -78,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
428,41
Экономия при брони: -65,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
421,18
Экономия при брони: -16,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн