Одесса (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
419,28
Экономия при брони: -13,59 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
434,04
Экономия при брони: -22,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
429,19
Экономия при брони: -24,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
419,72
Экономия при брони: -30,99 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
433,54
Экономия при брони: -28,67 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,70
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
370,22
Экономия при брони: -14,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
428,45
Экономия при брони: -39,32 грн