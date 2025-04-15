Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
439,42
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
438,26
Экономия при брони: -74,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
350,60
Экономия при брони: -20,77 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
414,40
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
427,64
Экономия при брони: -38,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
420,53
Экономия при брони: -31,41 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
414,40
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
435,40
Экономия при брони: -72,08 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
441,03
Экономия при брони: -67,28 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,70
Экономия при брони: -47,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,90
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
440,88
Экономия при брони: -77,50 грн