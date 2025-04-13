Киев (адрес не указан)
Доступно в 349 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
430,33
Экономия при брони: -17,15 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
424,39
Экономия при брони: -19,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
428,45
Экономия при брони: -15,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
373,32
Экономия при брони: -17,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
423,95
Экономия при брони: -18,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
422,93
Экономия при брони: -30,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
432,01
Экономия при брони: -43,19 грн