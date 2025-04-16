Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
428,74
Экономия при брони: -59,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
436,27
Экономия при брони: -31,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
422,81
Экономия при брони: -17,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
423,34
Экономия при брони: -18,47 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
362,34
Экономия при брони: -18,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
430,31
Экономия при брони: -24,79 грн