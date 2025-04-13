Харьков (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
428,20
Экономия при брони: -22,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
432,87
Экономия при брони: -45,06 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
432,50
Экономия при брони: -48,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Дезиретт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.075 мг блистер №28
Zentiva
406,70
Экономия при брони: -16,10 грн