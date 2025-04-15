Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,75
Экономия при брони: -14,75 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,75
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
172,61
Экономия при брони: -24,36 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
173,90
Экономия при брони: -21,21 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
168,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
173,77
Экономия при брони: -5,81 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
162,53
Экономия при брони: -20,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
176,08
Экономия при брони: -27,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
178,13
Экономия при брони: -27,21 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,75
Экономия при брони: -14,75 грн