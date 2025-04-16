Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
171,58
Экономия при брони: -33,20 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
179,22
Экономия при брони: -22,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
175,21
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
177,19
Экономия при брони: -28,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
176,52
Экономия при брони: -31,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека24
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
175,23
Экономия при брони: -28,25 грн