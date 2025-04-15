Киев
Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)

Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 270 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
164,30 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
146,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
153,01
Экономия при брони: -15,62 грн
137,39 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
139,04 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -4,70 грн
162,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
141,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
146,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
145,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
154,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -4,70 грн
162,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -4,60 грн
162,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
163,02
Экономия при брони: -24,41 грн
138,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
162,52
Экономия при брони: -16,04 грн
146,48 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
154,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,90
Экономия при брони: -7,80 грн
162,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -4,60 грн
162,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70 грн
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