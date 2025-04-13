Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 988 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
162,68
Экономия при брони: -18,98 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
171,44
Экономия при брони: -22,81 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
162,68
Экономия при брони: -18,98 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
176,39
Экономия при брони: -30,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
169,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина