Фестал® Нео 10000 (Festal® Neo 10000)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
177,11
Экономия при брони: -26,71 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,82
Экономия при брони: -28,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
176,44
Экономия при брони: -8,48 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
173,89
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
174,93
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
174,67
Экономия при брони: -24,76 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
177,50
Экономия при брони: -27,59 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
163,70
Экономия при брони: -15,74 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
166,70
Экономия при брони: -6,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
162,34
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фестал® Нео 10000 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой блистер №20
Опелла Хелскеа Украина
173,09
Экономия при брони: -25,13 грн